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Адвокат рассказал, какие долги не переходят по наследству

Адвокат Газалов: штрафы и алименты не переходят по наследству
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2022 году суд рассмотрел 144,5 тыс. споров, связанных с наследством. В трети случаев в суд приходили люди, которым по наследству перешли долги умерших близких. О том, какие долги не наследуются, а какие обязательны к выплате и можно ли их обжаловать, «Известиям» 4 октября рассказал адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Газалов.

«В соответствии со ст. 1112 ГК РФ нельзя унаследовать долги, связанные с личностью наследодателя. К таким относят: штрафы, задолженность по алиментам, за причиненный моральный вред. Нематериальные блага, а также личные неимущественные права по наследству не передаются и в состав наследственной массы не входят», — рассказал Газалов.

Чаще всего, по его словам, вместе с наследством переходят долги по погашению ипотеки, договоров займа либо по коммунальным платежам. Долговые обязательства можно унаследовать, если: правопреемник в течение шести месяцев обратится к нотариусу и получит наследство; у покойного не была оформлена страховка жизни (что важно при оформлении ипотечного кредитования); получить в наследство имущество, драгоценности, вклады и прочие сбережения, накопления.

«На законодательном уровне существует единственный способ не рассчитываться по долговым обязательствам умершего родственника — это отказ от всего наследства. Только в этом случае родные наследодателя никому и ничего не должны. Некоторые члены семьи умершего, заведомо зная про ситуацию с долгами, пытаются найти кого-то из родни, кто не в курсе ситуации и примет все наследство на себя. Этой схемой в последнее время всё чаще пользуются недобросовестные наследники», — предупредил он.

В случае если родственник ранее оформлял ипотеку, потребительский кредит, либо пользовался другими банковскими продуктами, адвокат рекомендовал наследникам направить в банк заказное письмо, в котором должна находиться копия свидетельства о смерти. Это необходимо для того, чтобы установить существует ли долг, и если да, то в каком размере.

Также он обратил внимание, что вместе с недвижимым имуществом наследнику переходит задолженность за пользование коммунальными услугами. При этом каждый наследник должен будет выплатить ее в соотношении с тем размером, в котором он получил наследственное имущество. Например, если квартиру унаследовали сразу три человека, то долги будут разделены между тремя наследниками. И никто из них не должен платить по долгам другого.

«Важный нюанс: cрок исковой давности составляет три года. То есть наследники обязаны погасить возникшую задолженность лишь за последние три года этого периода, даже если долг копился гораздо больше времени», — подчеркнул Газалов.

В заключение он отметил, что при определенных обстоятельствах необходимость погашать долги за наследодателя можно оспорить.

«Например, если у покойного родственника не было ничего в собственности. Так как платить по долгам нужно солидарно приобретаемой по наследству собственности, то и взять с наследника нечего», — подытожил адвокат.

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В июне в Госдуме предложили облегчить выявление наследства и начать полностью учитывать его при процедуре банкротства. Такая инициатива обсуждается с Банком России, рассказала «Известиям» депутат от Единой России Наталья Костенко.

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