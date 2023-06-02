В России предложили ужесточить учет наследства при банкротстве

В Госдуме предложили облегчить выявление наследства и начать полностью учитывать его при процедуре банкротства. Такая инициатива обсуждается с Банком России, рассказала «Известиям» депутат от Единой России Наталья Костенко.

Она объяснила: сейчас часть имущества иногда не выявляется при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти сведения управляющим по банкротству.

Это новая инициатива, ее нужно проработать, сообщил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В ряде кредитных организаций положительно оценили предложение. Наследственная масса не всегда формируется одновременно, отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. В этом случае данные могут поступать к финансовому управляющему не в полном объеме, что приведет к завершению банкротства без учета всего имущества. Инициативу также поддержали в крымском РНКБ и банке «Зенит».

При процедурах несостоятельности граждане сами иногда могут не знать об имуществе, например, от дальних родственников, пояснил адвокат, старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Батурин. Или же они могут намеренно не вступать в наследство, чтобы переждать банкротство, а затем получить новые активы, подчеркнул эксперт.

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Подссудное дело: в России хотят ужесточить учет наследства при банкротстве