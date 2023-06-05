Депутаты предложили освободить на год от налогов унаследованные автомобили

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить на год от транспортного налога россиян, которые получили автомобиль по наследству, сообщает 5 июня RT.

Согласно инициативе, далеко не все наследники обладают водительскими правами или вовсе не планируют пользоваться унаследованным авто. Документ гласит, что получившие автомобиль наследники, как правило, продают машину в течение первого года владения.

Другой аргумент в пользу введения годичного перерыва ― время, которое занимает у нового владельца на получение водительского удостоверения, когда автомобиль фактически будет простаивать без движения.

19 мая в Госдуме предложили не облагать российских граждан с тремя и более детьми налогом на транспорт. Согласно законопроекту, предлагающему введение новой категории льготников, многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и единственных родителей с несовершеннолетними детьми могут освободить от транспортного налога.

Также в документе депутаты подчеркивают, что льготная категория будет действовать только для тех семей, которые владеют автомобилем мощностью до 150 л.с.