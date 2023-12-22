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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро могут продлить до Шереметьево

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро могут продлить до Шереметьево через 10–15 лет, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев изданию «Российская газета» 21 декабря .

Бочкарев уточняет, что от станции «Физтех», которая на данный момент является конечной на салатовой ветке, до аэропорта остается примерно 20 км.

«Не так уж и близко до Шереметьево — километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже. Но вполне возможно, что лет через 10–15 она может появиться. Техническая возможность для продления линии, как я уже сказал, заложена», — ответил Бочкарев на вопрос о продлении салатовой ветки метро до Шереметьево.

Заммэра подчеркнул, что в Москве заложена техническая возможность продлить любую линию метро.

Бочкарев также отметил, что к концу 2024 планируется построить 11 станций метро новой Троицкой линии.

«Продолжаем прокладывать одну из самых длинных в городе радиальных — Троицкую. Построить 11 из ее 17 станций планируем к концу будущего года. Первый участок проходит от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки», где Троицкая линия соединится с Сокольнической. Дальше — еще шесть станций до Троицка, надеемся, что сможем построить к рубежу 2027–2028 годов», — сказал заместитель главы Москвы.

В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема
В следующем году в Москве откроется Троицкая линия

21 декабря стало известно, что в Москве утвердили планировку территории рядом с МЦД-3. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Соответствующее постановление уже подписано главой города. Речь идет о территории от станции «Рижская» до реки Яуза. Специалистам предстоит построить современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково». Кроме этого, проект включает в себя реконструкцию свыше 3,4 км прилегающей улично-дорожной сети, включая улицы Шумкина, Жебрунова, 3-я Сокольническая и другие. Внеуличный переход планируется длиной в 100 м через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка.

За день до этого Собянин сообщил, что в Москве планируется построить три линии метрополитена и около 40 новых станций. Помимо этого, градоначальник поделился планами о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Дороги подготовят к массовому использованию электротранспортом.

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