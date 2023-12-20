Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Еще три линии метрополитена планируется построить в Москве. Об этом 20 декабря сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.
«В планах — строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро», — рассказал он.
Помимо этого, градоначальник поделился планами о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Дороги подготовят к массовому использованию электротранспортом.
Также градоначальник заявил, что в будущем сеть Московских центральных диаметров (МЦД) продлят в регионы. Таким образом наземное метро свяжет Москву с Калугой, Тулой, Тверью и другими крупными городами.