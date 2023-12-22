Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3

В Москве утвердили планировку территории рядом с МЦД-3. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 декабря.

Соответствующее постановление уже подписано главой города. Речь идет о территории от станции «Рижская» до реки Яуза. Специалистам предстоит построить современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково». Кроме этого, проект включает в себя реконструкцию свыше 3,4 км прилегающей улично-дорожной сети, включая улицы Шумкина, Жебрунова, 3-я Сокольническая и другие, сообщает агентство городских новостей «Москва». Внеуличный переход планируется длиной в 100 м через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, отметил Собянин, на территории построят гостиницу и общественно-деловой объект общей площадью 135 тыс. кв. м, уточняет RT.

Площадь территории, которую будут благоустраивать, составляет 193,79 га, уточняет сайт aif.ru.

На днях Сергей Собянин сообщил, что 2023 год стал для Москвы рекордным в транспортной сфере. Так, в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». В общей сложности за год было введено 14 станций. Впервые в России метро пришло в аэропорт — своя станция подземки появилась в столичном Внуково, отмечает сайт kp.ru.

18 декабря Собянин рассказал, что пассажиры третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили более 40 млн поездок с момента запуска. По его словам, самыми популярными станциями оказались «Выхино», «Зеленоград-Крюково», «Химки», «Люберцы», «Электрозаводская».

15 декабря телеканал «Москва 24» сообщил, что возле станции «Моссельмаш» МЦД-3 появится два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями. На территории в 400 га появится ряд объектов транспортной инфраструктуры.