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Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3

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В Москве утвердили планировку территории рядом с МЦД-3. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 декабря.

Соответствующее постановление уже подписано главой города. Речь идет о территории от станции «Рижская» до реки Яуза. Специалистам предстоит построить современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково». Кроме этого, проект включает в себя реконструкцию свыше 3,4 км прилегающей улично-дорожной сети, включая улицы Шумкина, Жебрунова, 3-я Сокольническая и другие, сообщает агентство городских новостей «Москва». Внеуличный переход планируется длиной в 100 м через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, отметил Собянин, на территории построят гостиницу и общественно-деловой объект общей площадью 135 тыс. кв. м, уточняет RT.

Площадь территории, которую будут благоустраивать, составляет 193,79 га, уточняет сайт aif.ru.

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На днях Сергей Собянин сообщил, что 2023 год стал для Москвы рекордным в транспортной сфере. Так, в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. В начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». В общей сложности за год было введено 14 станций. Впервые в России метро пришло в аэропорт — своя станция подземки появилась в столичном Внуково, отмечает сайт kp.ru.

18 декабря Собянин рассказал, что пассажиры третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили более 40 млн поездок с момента запуска. По его словам, самыми популярными станциями оказались «Выхино», «Зеленоград-Крюково», «Химки», «Люберцы», «Электрозаводская».

15 декабря телеканал «Москва 24» сообщил, что возле станции «Моссельмаш» МЦД-3 появится два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями. На территории в 400 га появится ряд объектов транспортной инфраструктуры.

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