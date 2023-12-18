Пассажиры совершили свыше 40 млн поездок на МЦД-3 с момента запуска

Пассажиры третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили более 40 млн поездок с момента запуска. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, самыми популярными станциями оказались «Выхино», «Зеленоград-Крюково», «Химки», «Люберцы», «Электрозаводская».

Чиновник напомнил, что МЦД-3 соединил подмосковный город Раменское и Зеленоград, сообщает агентство городских новостей «Москва». Снизилась стоимость проезда для пассажиров, появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры, пишет РИАМО.

В настоящее время на МЦД-3 — 38 станций, отмечает телеканал «360». В будущем заработают еще три: «Рижская», «Митьково» и «Малино».

В ноябре телеканал «Москва 24» сообщил, что с 2019 года возле станций МЦД организовали 18 перехватывающих парковок.

12 декабря заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что завершены работы по благоустройству территории возле станций «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-2 и МЦД-4 на северо-востоке Москвы. Главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность территории около станций, а также обустроить подъезды и парковки для автомобилей и комфортные пешеходные маршруты.