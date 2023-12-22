Умер основатель еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

На 91-м году скончался основатель Московского еврейского театра «Шалом», народный артист РФ Александр Левенбук. Об этом сообщили 22 декабря в театре.

«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», — приводит сообщение «РИА Новости».

Дата и место похорон не уточняются.

Левенбук также был известен как ведущий популярной детской образовательной передачи «Радионяня».

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. В 1980-е годы он выступал как режиссер в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Левенбук поставил такие спектакли, как «Доброе слово и кошке приятно» для Евгения Петросяна и «Нет ли лишнего билетика?» для Владимира Винокура.

Театр «Шалом» возглавлял с 1988 года по декабрь 2021-го. Помимо прочего, он сыграл в качестве актера в таких спектаклях, как «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр» и другие.