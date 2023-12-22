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В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории
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В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории

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Фото: ANSA
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Экоактивисты австрийского движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) сорвали в Италии рождественский концерт, проходивший в столичной Национальной академии «Санта-Чечилия». Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

«Это не счастливое Рождество, человечество открыло двери в ад», — передает издание слова, которые выкрикнули экоактивисты.

Как уточняется, активистов было трое, они были одеты в белые футболки с надписями о надвигающейся катастрофе.

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9 декабря стало известно, что активисты социально-климатического движения Extinction Rebellion вылили органическую краску в Гранд-канал в Венеции, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. Уточнялось, что активисты окрасили воду флуоресцеином, считающимся безвредным, в знак протеста против отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28, который проходил в те дни в Дубае.

Ранее, 16 ноября, полиция в Италии задержала семерых экоактивистов, которые облили краской Арку мира, находящуюся в центре Милана. Активисты облили памятник оранжевой краской, а также развернули баннер с надписью Fondo Riparazione («Фонд репараций»), что должно было стать требованием учредить организацию для борьбы с изменениями климата. Предположительно, активисты принадлежат к движению «Последнее поколение».

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