Итальянские экоактивисты окрасили воды Венеции в зеленый

Активисты социально-климатического движения Extinction Rebellion вылили органическую краску в Гранд-канал в Венеции, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает итальянское интернет-издание Fanpage.

Активисты окрасили воду флуоресцеином, считающимся безвредным, в знак протеста против отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28, который проходит сейчас в Дубае.

«Правительство говорит, Земля тонет», — написали протестующие на баннере, который повесили на мосту Альда-Мерини.

Помимо этого, протестующие затопили дом из папье-маше.

Также сообщается об аналогичных акциях и в других городах Италии. Активисты движения окрасили воды в реках Рима, Турина, Болоньи.

Власти уже дали первые комментарии по поводу случившегося.

«Если ради «спасения окружающей среды» этим идиотам удается лишь повреждать памятники, произведения искусства, церкви и даже реки, то остается спасти лишь немногие оставшиеся у них нейроны. Штрафы и тюрьмы для вандалов и идиотов», — заявил зампредседателя совета министров Италии Маттео Сальвини.

Ранее, 16 ноября, полиция в Италии задержала семерых экоактивистов, которые облили краской Арку мира, находящуюся в центре Милана. Активисты облили памятник оранжевой краской, а также развернули баннер с надписью Fondo Riparazione («Фонд репараций»), что должно было стать требованием учредить организацию для борьбы с изменениями климата. Предположительно, активисты принадлежат к движению «Последнее поколение».

Перед этим, в сентябре, на Бранденбургские ворота в Германии активисты «Последнего поколения» распылили оранжевую краску. Этим они пытались привлечь внимание к вопросу изменения климата. Власти намерены взыскать компенсацию ущерба.