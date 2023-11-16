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Полиция Милана задержала распыливших краску на Арку мира экоактивистов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luca Ponti
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Полиция в Италии задержала семерых экоактивистов, которые облили краской Арку мира, находящуюся в центре Милана. Об этом сообщила La Gazzetta Del Mezzogiorno в среду, 15 ноября.

«Полиция расследует деятельность семи человек, ответственных за порчу неоклассического миланского памятника — Арка мира. Это пять женщин и двое мужчин в возрасте от 19 до 42 лет, которые сегодня днем, около 16:00, на площади Семпионе повредили памятник, открытый в 1838 году, распылив на него краску из огнетушителя», — пишет газета.

Активисты облили памятник оранжевой краской, а также развернули баннер с надписью Fondo Riparazione («Фонд репараций»), что должно было стать требованием учредить организацию для борьбы с изменениями климата. Предположительно, активисты принадлежат к движению «Последнее поколение».

Один из активистов по имени Маттиа высказался против палестино-израильского конфликта, проведя связь между производителями оружия и климатическими проблемами.

«То, что происходит в секторе Газа, тесно затрагивает всех нас! Главными действующими лицами являются те же самые богатые и влиятельные люди, которые годами усугубляли климатический и социальный кризис, чтобы сохранить свои собственные интересы и прибыль, и это глубоко влияет на внутреннюю и внешнюю политику», — заявил он, его слова приводит пресс-служба ANCA.

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Ранее, 6 ноября, в Национальной галерее в Лондоне два человека разбили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» 1647 года. Уточняется, что они были участниками экологического движения Just Stop Oil (JSO), которое в числе прочего выступает против расширения британской нефтедобычи.

Перед этим, в сентябре, на Бранденбургские ворота в Германии активисты «Последнего поколения» распылили оранжевую краску. Этим они пытались привлечь внимание к вопросу изменения климата. Власти намерены взыскать компенсацию ущерба.

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