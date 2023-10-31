На очистку Бранденбургских ворот от краски экоактивистов уйдет €115 тыс.

Очистка Бранденбургских ворот обойдется в €115 тыс. Об этом заявил сенатор Берлина по финансовым вопросам Штефан Эверс, передает телеканал «Известия». В сентябре этого года на символ столицы Германии распылили оранжевую краску. Экоактивисты из движения «Последнее поколение» пытались привлечь внимание властей к защите климата. Работы по очистке Бранденбургских ворот могут занять еще две–три недели. Власти города намерены взыскать компенсацию ущерба.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.