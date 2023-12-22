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В Москве в новогодние праздники пройдет около 200 крупных мероприятий

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Во время новогодних праздников в Москве проведут порядка 200 крупных мероприятий. Об этом в четверг, 21 декабря, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в сам новогодний вечер праздничная программа пройдет в 21 столичном парке. Среди них — парк Горького, парки «Сокольники», «Фили», «Ходынское поле», «Красная Пресня», пишет RT. Помимо этого, 30 и 31 декабря в усадьбе Деда Мороза с 13:00 до 19:00 пройдут гуляния с концертами, шоу и хороводами, сообщает телеканал «360».

Кроме того, на сценах театров представят порядка 40 спектаклей о зиме, новогодних и рождественских праздниках. В Гостином Дворе для школьников проведут 37 традиционных новогодних представлений, а в музеях — около 50 новогодних мероприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва». В частности, в Государственном музее А.С. Пушкина пройдет «Пушкинская елка». В Музее Паустовского — интерактивная семейная программа по сказке «Теплый хлеб», в музее-заповеднике «Коломенское» откроется выставка «В ожидании чуда», сообщает сайт kp.ru.

Собянин добавил, что 660 новогодних мероприятий подготовили в библиотеках и культурных центрах, уточняет НСН. Это будут спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также творческие мастер-классы.

Мэр отметил, что в новогодние праздники жители столицы могут поучаствовать в сборе подарков для участников СВО и жителей новых регионов в рамках акции «Москва помогает», которая будет проводиться на большей части площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщает сайт aif.ru.

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Ранее 21 декабря Собянин рассказал, что в Москве в конце декабря впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

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