США договорились с Данией о возможном размещении войск на ее территории

США и Дания подписали 21 декабря оборонное соглашение, по которому американские войска могут быть размещены на территории королевства. Трансляцию церемонии вел Государственный департамент США.

Соглашение подписали глава Госдепа Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен. Оно предусматривает возможность размещения военных США на трех датских базах, а также хранения в стране оружия и снаряжения.

Договор будет действовать как минимум 10 лет с момента вступления в силу. Для этого его должен ратифицировать парламент Дании.

Ранее, 18 декабря, США и Финляндия также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к военным базам на финской территории, а также предварительное размещение там оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств.

После этого посол Финляндии был вызван в МИД РФ. Ему было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе РФ.

В середине декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) будет представлять угрозу для РФ, так как это станет «арктическим компонентом Вооруженных сил США», который в перспективе создаст группировку Норвегия – Швеция – Финляндия для воздействия на северные территории России.

15 декабря об угрозе данного соглашения для России также заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое оборонное соглашение приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки.