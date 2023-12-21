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Орбан оценил решение Киева не пустить Порошенко на встречу с ним

Орбан поставил под сомнение амбиции Киева в Евросоюзе
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Фото: Global Look Press/Annegret Hilse/SVEN SIMON
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Решение Украины не допустить выезда бывшего президента Петра Порошенко из страны в начале декабря для встречи с премьер-министром Венгрии вызывает вопросы по поводу амбиций Киева в отношении Европейского союза (ЕС). Об этом 21 декабря заявил венгерский премьер Виктор Орбан на брифинге.

Как он отметил, то, что украинцы ввели особые правила выезда из страны в сложившейся ситуации, было правильным, но «возникают вопросы».

«Но возникает вопрос, если встреча гражданина Украины с премьер-министром Венгрии несет угрозу национальной безопасности, то как они хотят стать членами ЕС? Но давайте оставим это на потом», — цитирует его Reuters.

Ранее, 2 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с премьер-министром Венгрии Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

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До этого, 1 декабря, Порошенко заявил, что погранслужба Украины не позволила ему выехать из страны. По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Порошенко рассказал, что намеревался провести в Польше и США «десятки встреч».

В ноябре посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

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