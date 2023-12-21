Герасимов: главной целью ВС РФ в 2023 году стало отражение наступления ВСУ

Отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации было основной задачей российской армии в 2023 году. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, Украина намеревалась блокировать Мелитополь, а после выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Однако попытки Киева провалились, несмотря на поставки оружия западными странами и «ввод в бой украинским командованием стратегических резервов», добавил начальник Генштаба. Герасимов объяснил, что ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — поделился он.

Помимо этого, Герасимов напомнил, что за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях боевых действий около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Российский лидер также указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.