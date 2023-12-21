Реклама
Прямой эфир
Мир
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Экономика
Курс евро впервые с 26 октября превысил 101 рубль
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Сюжет:

Герасимов: главной целью ВС РФ в 2023 году стало отражение наступления ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации было основной задачей российской армии в 2023 году. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, Украина намеревалась блокировать Мелитополь, а после выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Однако попытки Киева провалились, несмотря на поставки оружия западными странами и «ввод в бой украинским командованием стратегических резервов», добавил начальник Генштаба. Герасимов объяснил, что ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — поделился он.

Помимо этого, Герасимов напомнил, что за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях боевых действий около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Российский лидер также указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023