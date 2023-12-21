На Украине пригрозили усилить диверсионные операции против РФ в следующем году

В следующем году Киев намерен усилить разведывательные операции и провести удары вглубь российских территорий. Об этом 21 декабря заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью Politico.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шокирующими для врага. Готовим сюрпризы», — рассказал Малюк.

Подробностей он не раскрыл, всячески уклоняясь от вопросов журналистов. Однако отметил, что обстрелам, в первую очередь, будут подвергаться объекты материально-технического обеспечения и военные объекты на территории Донбасса.

Ранее, 19 декабря, в ФСБ заявили о том, что ведомство активно выявляет украинских диверсантов и агентов на территории России. Директор ФСБ Александр Бортников отметил высокую активность агентуры и диверсантов в связи с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

До этого, 11 декабря, в ФСБ также сообщили, что за текущий год в Крыму было задержано 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к диверсиям на железных дорогах и газопроводах.

В конце октября The Washington Post писала, что украинские агенты вместе Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) ведут против России теневую войну. Собеседники издания рассказали, что ЦРУ с 2015 года потратили десятки миллионов долларов на обучение украинских шпионов и диверсантов. Также США предоставили Украине новейшее оборудование для слежки.