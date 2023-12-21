Ангола сообщила о выходе из ОПЕК

Крупный африканский производитель нефти и ключевой член Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ангола заявила о выходе из организации, сообщает 21 декабря агентство Reuters со ссылкой на местное информагентство ANGOP.

О выходе Анголы из ОПЕК заявил министр минеральных ресурсов, нефти и газа страны Диамантино де Азеведо.

До этого, 1 декабря, Ангола официально отклонила предлагаемую картелем квоту добычи на 2024 год. Отмечалось, что Ангола будет придерживаться квоты добычи более 1,18 млн баррелей сырой нефти в день, поскольку стремится достичь энергетической безопасности.

В ноябре группа производителей нефти ОПЕК+ снизила целевой показатель добычи нефти в Анголе до 1,11 млн баррелей в сутки, после чего де Азеведо заявил, что страна направила ОПЕК ноту протеста по поводу этого решения.

Ранее, 29 ноября, эксперты отметили, что давление объединения на страны-участницы, пожелавшие изменить свою квоту на добычу в сторону увеличения, такие как Нигерия и Ангола, может привести к развалу соглашения и вызвать падение стоимости нефти.

Кроме того, 24 ноября министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти.