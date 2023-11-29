Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+
Мир
СМИ узнали о предварительном продлении перемирия между Израилем и ХАМАС
Интернет и технологии
Раскрыта группировка ведущих промышленный шпионаж против РФ хакеров
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Мир
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к освобождению Голанских высот Израилем
Экономика
В сахалинской красной икре обнаружены живые личинки
Спорт
Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS
Общество
В Уфе пожарные спасли из огня 19 человек и кота
Мир
Гутерриш заявил о неспособности перемирием решить ближневосточную проблему
Мир
Рябков допустил военный конфликт России и НАТО
Мир
ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа
Мир
В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР
Мир
Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова
Мир
Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира

Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны-участницы ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября проведут совещания по поводу соглашений о снижении добычи нефти. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, две «первые скрипки» соглашения — Россия и Саудовская Аравия — как минимум подтвердят свою приверженность добровольному сокращению добычи и экспорта, несмотря на то что они практически в одиночку поддерживают цены.

Персидский отлив: почему нефтяные цены вновь начали падать
Удешевление черного золота в этот раз не создаст проблем для России

При этом давление на стран-участниц, пожелавших изменить свою квоту на добычу в сторону увеличения, такие как Нигерия и Ангола, может привести к развалу соглашения и вызвать еще большее падение стоимости нефти.

По словам Екатерины Косаревой из WMT Consult, несмотря на то, что и Нигерия, и Ангола не являются крупнейшими производителями нефти среди стран-участниц ОПЕК+, они добывают по чуть более чем 1 млн баррелей в сутки. Давать послабления для одних значит допустить повторения прецедента от других участников соглашения, подчеркивает эксперт.

«Кроме того, сегодня, в условиях снижения цен на нефть, члены картеля прекрасно понимают проблемы недоинвестирования отрасли, особенно на фоне постоянных призывов Международного энергетического агентства увеличивать инвестиции в восполняемые источники энергии (ВИЭ)», — отмечает Косарева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Статус квот: почему ОПЕК+ не изменит параметры сделки

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023