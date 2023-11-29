Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+

Страны-участницы ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября проведут совещания по поводу соглашений о снижении добычи нефти. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, две «первые скрипки» соглашения — Россия и Саудовская Аравия — как минимум подтвердят свою приверженность добровольному сокращению добычи и экспорта, несмотря на то что они практически в одиночку поддерживают цены.

При этом давление на стран-участниц, пожелавших изменить свою квоту на добычу в сторону увеличения, такие как Нигерия и Ангола, может привести к развалу соглашения и вызвать еще большее падение стоимости нефти.

По словам Екатерины Косаревой из WMT Consult, несмотря на то, что и Нигерия, и Ангола не являются крупнейшими производителями нефти среди стран-участниц ОПЕК+, они добывают по чуть более чем 1 млн баррелей в сутки. Давать послабления для одних значит допустить повторения прецедента от других участников соглашения, подчеркивает эксперт.

«Кроме того, сегодня, в условиях снижения цен на нефть, члены картеля прекрасно понимают проблемы недоинвестирования отрасли, особенно на фоне постоянных призывов Международного энергетического агентства увеличивать инвестиции в восполняемые источники энергии (ВИЭ)», — отмечает Косарева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Статус квот: почему ОПЕК+ не изменит параметры сделки