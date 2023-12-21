Лукашенко сообщил, что у него пропал голос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что потерял голос.
«Голоса нет, поэтому шепотом будем проводить совещание. Переносить его тоже некуда», — сказал он 21 декабря, открывая совещание по вопросам ценообразования.
Telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе главы государства, иронично объяснил изменившийся голос Лукашенко тем, что «деньги тишину любят».
Ранее, 23 мая, Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. Он заявил, что переболел аденовирусом и не мог долго вылечиться из-за плотного графика поездок.