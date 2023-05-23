Лукашенко прокомментировал состояние своего здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. На эту тему он высказался 23 мая на совещании по актуальным вопросам здравоохранения.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — заявил он.

Лукашенко добавил, что эта болезнь лечится за три дня, однако из-за плотного графика поездок у него не было времени привести себя в порядок.

«Поскольку у меня не было возможности лечиться — то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — сказал глава белорусского государства.

22 мая Лукашенко сообщил о своих планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 мая. По его словам, планируется обсуждение еще неурегулированных вопросов в российско-белорусских отношениях.

Ранее, 15 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные данные о здоровье Лукашенко.