Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса

Работа по анализу возможности смягчения Уголовного кодекса (УК) РФ начнется с января, заявила 21 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«И президент [РФ Владимир Путин], и правительство, и Федеральное собрание в последнее время многое сделали, еще многое предстоит сделать по гуманизации Уголовного кодекса, и мы на это настроены», — сказала она.

По ее словам, либерализацию экономических статей в УК надо проводить без спешки, сенаторы проанализируют кодекс с экспертами.

«Здесь нужна серьезная аналитическая работа с участием экспертов, бизнеса, юристов. Мы обсуждали уже эту тему в Совете Федерации и условились, что мы с января месяца начнем такой диалог со специалистами, внимательно проанализируем», — отметила Матвиенко.

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления. Он отметил, что нужно подумать над изменением законодательства.