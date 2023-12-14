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Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин заявил, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Журналист Александр Юнашев спросил про изменения в статьи Уголовного кодекса. Он отметил, что некоторые из них написаны еще в 1990-е годы, и в настоящее время некоторых людей лишают свободы за особо тяжкие преступления на меньший срок, чем за экономические преступления.

Президент в ответ заявил, что срок в 14 или 15 лет за экономические преступления — «перебор». Однако он указал, что во многих странах за такие преступления складывают сроки и люди получают «запредельные сроки» по 100 лет.

«Общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей адекватной, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что у него большие сроки за экономические преступления также вызывают вопросы, поэтому нужно подумать над изменением законодательства. Но пока закон существует, его нужно выполнять, сказал президент.

«Я с вами согласен. Попрошу законодателей, Государственную думу, еще раз это всё оценить и соответствующим образом отреагировать», — заключил он.

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«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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