Юрист рассказал, в каких случаях можно использовать электронную подпись

Руководитель юридического департамента Sign.Me Вадим Дерюжинский 21 декабря рассказал «Известиям», в каких ситуациях можно воспользоваться электронной подписью.

Электронная подпись (ЭП) — это аналог собственноручной подписи, посредством которого ее владелец имеет возможность подписывать электронные документы, сказал юрист. По его словам, электронные подписи разделяются на три вида: простая (ПЭП), усиленная неквалифицированная (УНЭП) и усиленная квалифицированная (УКЭП). Каждый вид подписи имеет свою юридическую силу.

«Так, простая электронная подпись — это некий набор действий между контрагентами — как правило, использование кодов, паролей или иных средств. Такой набор действий подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Простой электронной подписью можно подписывать договоры купли-продажи товара или договоры оказания услуг, а также акты, согласия на обработку персональных данных, некоторые внутренние кадровые документы или специализированные документы, например, заявки на бронирование, гарантийные талоны, заказы-наряды и так далее», — сказал Дерюжинский.

Специалист отметил, что данный вид подписи не подходит для подписания важных документов, так как он наиболее уязвим.

«Во-первых, ПЭП формируется без криптографических преобразований и может быть в форме кода из СМС, логина и пароля или двухфакторной аутентификации. Во-вторых, простая подпись не позволяет точно определить подписанта, так как идентификация пользователя может проводиться только по ФИО и номеру телефона, который мог быть оформлен на другое лицо. В-третьих, ПЭП не гарантирует, что подписанный вами документ не может быть изменен после утверждения. Например, некоторые договоры, размещенные на сайтах организаций, зачастую содержат условие о том, что документ может быть изменен в одностороннем порядке без дополнительного уведомления другой стороны. Все эти риски могут привести к судебным разбирательствам, которые не всегда выгодны ввиду высокой стоимости услуг юристов, привлекаемых для защиты прав и охраняемых законом интересов в судебном порядке», — объяснил он.

Усиленная квалифицированная и усиленная неквалифицированная виды ЭП являются более защищенными. Они создаются с помощью средств криптографической защиты информации, сообщил специалист.

«Выпустить неквалифицированную подпись можно с проведением очной идентификации (при личном присутствии как заявителя, так и лица, проводящего идентификацию) или онлайн (например, процедура идентификации производится с помощью верифицированной учетной записи на «Госуслугах»). Неквалифицированной ЭП можно подписывать большинство документов, в том числе договоры на оказание услуг с самозанятыми или ИП, закрывающие документы (кроме счетов-фактур). А еще УНЭП позволяет безопасно перевести кадровый документооборот в электронный вид, подписывая онлайн все кадровые документы, начиная с трудового договора и заканчивая заявлением на увольнение, ​​документы для общедомовых собраний и собраний учредителей компании, документы для страховых компаний и многое другое. Функционал УНЭП более широкий, чем у ПЭП, но УНЭП не подойдет для подписания некоторых особо важных документов», — сказал он.

Усиленная квалифицированная электронная подпись — вид подписи, к которому предъявляются самые строгие законодательные требования. Как следствие, УКЭП автоматически приравнивается к собственноручной подписи, стоит дороже, чем другие виды ЭП, и подходит для подписания документов, которые передаются в государственные реестры, сообщил Дерюжинский.

Собеседник издания указал, что выпустить УКЭП можно только лично: при прохождении процедуры очной идентификации представителем аккредитованного удостоверяющего центра.

«УКЭП подписываются наиболее важные документы: договоры купли-продажи недвижимости, ипотечные договоры и иные документы, связанные с регистрацией прав в Росреестре, счета-фактуры, отчетность, предоставляемая в госорганы, документы для участия в торгах, регистрация онлайн-кассы в ФНС, покупка имущества банкротов на электронных площадках, получение патента, регистрация товарного знака и многое другое. Таким образом, УКЭП можно подписывать любые документы, за исключением тех, подписание которых, в соответствии с законодательством, возможно только собственноручной подписью, но на практике такие случаи встречаются редко», — заключил эксперт.

В сентябре стало известно, что микрофинансовые организации должны будут обеспечить для своих клиентов использование простой или усиленной электронной подписи для выдачи микрозаймов.