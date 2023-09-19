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ЦБ обяжет выдавать микрозаймы только при наличии электронной подписи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Микрофинансовые организации (МФО) должны будут обеспечить для своих клиентов использование простой или усиленной электронной подписи (ЭП) для выдачи микрозаймов. Это следует из проекта указания Центробанка, выяснили «Известия».

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Отмечается, что для простой ЭП участники рынка обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года.

«Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров», — заявили «Известиям» в ЦБ.

Новые требования для МФО фактически дублируют уже действующие для банков с 1 октября 2022 года, отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Теперь подтверждение должно совершаться с использованием средств криптографической защиты со строгой аутентификацией отправителя и контролем целостности операции. Иными словами — эти методы позволяют однозначно доказать, кто совершал операцию и какую именно, пояснила она.

Электронная подпись — это цифровой аналог подписи от руки. Она подтверждает, что действие совершает конкретный человек. Простая ЭП разнообразна, она может быть в виде индивидуального логина и пароля или кода из СМС. Усиленная ЭП — это персональный цифровой код, который может храниться на физическом устройстве (флешке) или в специальном мобильном приложении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долговая драма: микрозаем нельзя будет взять без электронной подписи

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