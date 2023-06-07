Утверждение личности: квалифицированные подписи можно будет получать за границей
Россияне смогут получать за границей квалифицированные электронные подписи, позволяющие дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Об этом «Известиям» рассказали в структурах «Ростеха». Этот вопрос действительно прорабатывается, речь пока идет о странах ЕАЭС, подтвердили в Минцифры. Технических препятствий для реализации проекта нет, зато во многих случаях такая практика позволит избежать излишней бумажной волокиты, считают эксперты. В перспективе получать российские подписи смогут и иностранные граждане, не исключают представители ведомства и участники рынка.
Иноземные подписанты
До конца 2023 года россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) «Известиям» рассказал гендиректор дочернего предприятия «Ростеха» «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.
По его словам, проект прорабатывается совместно с Минцифры и Россотрудничеством. Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью (фактически — специальную криптозащищенную флешку), станет Белоруссия. В ближайшей перспективе речь идет о семи-девяти странах, каких именно — Олег Менжинский конкретизировать не стал. По его словам, скорее всего, их россияне смогут оформлять в посольствах РФ, где будут открыты офисы удостоверяющего центра (УЦ) «Основание» (АО «Аналитический центр»).
Неквалифицированную же электронную подпись можно получить на «Госуслугах» при помощи «Госключа» из любой точки мира. Правда, для этого необходима подтвержденная учетная запись, объяснил «Известиям» один из участников рынка электронного документооборота.
— Но такую подпись можно использовать только в тех сценариях, где это разрешено, — на самих «Госуслугах» и в ряде коммерческих сервисов, например заключить договор с оператором сотовой связи. Использовать ее там, где законом предусмотрена квалифицированная электронная подпись (подача отчетности, торги, сделки с недвижимостью, подача документов в суд, кредитование и прочее), а также на площадках, не интегрированных с «Госключом», не получится, — указывает собеседник «Известий».
В уполномоченных организациях (удостоверяющих центрах) оформление квалифицированной электронной подписи для физических лиц сейчас стоит от 2 тыс. рублей, выяснили «Известия», ознакомившись с их прайс-листами.
Возможность получения такой подписи за границей означает, что россияне смогут решить целый комплекс необходимых им вопросов, не возвращаясь в страну, поясняет руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
Обеспечение квалифицированными электронными подписями россиян, живущих и работающих за границей, — первый этап продвижения этого сервиса, отмечают в УЦ «Основание». Следующим шагом может стать подключение к нему руководителей юридических лиц и ИП, проживающих за рубежом, а потом российскую электронную подпись смогут получать и иностранцы.
Переход на трансграничное электронное взаимодействие ускорит процессы налаживания бизнес-связей, снимет бумажные барьеры, откроет рынок России для желающих работать на нем, перечисляет гендиректор «Основания» Савва Белоногов. Переговоры об использовании отечественной электронной подписи уже прошли на уровне межправительственной российско-венесуэльской комиссии, рассказал он «Известиям».
— Мы видим заинтересованность со стороны Египта, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ и многих других стран, — добавил он.
Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах — членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.
— При этом выдача таких электронных подписей при успешной реализации проекта станет возможна и для граждан указанных стран, а не только для россиян. Также в случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие государства, — отметили представители ведомства.
В Минцифры также добавили, что финальная оценка проекта и сроки его реализации пока находятся в проработке. «Известия» направили запрос в Россотрудничество.
Волоките.net
Трансграничная электронная подпись — еще один инструмент, позволяющий сотрудникам компаний освободиться от офисного рабства. Она может стать хорошим подспорьем для представителей профессий, связанных с рынками медиа, интернет-рекламы и маркетинга, считает главный редактор портала о рекламе и маркетинге Adpass.ru Тимур Бордюг.
Он напомнил, что еще во время пандемии среди специалистов по интернет-маркетингу, блогеров и журналистов набрала силу тенденция переноса рабочих мест в цифровое пространство. Современный уровень технологий позволяет многим из тех, кто связан с медиабизнесом, трудиться удаленно без снижения качества выполняемых работ. Коммуникационные средства не в состоянии заменить человеческое общение, но при правильной организации рабочего процесса даже сотрудник большой корпорации в состоянии спланировать живое общение с коллегами и партнерами, отмечает Тимур Бордюг.
— Электронная подпись уже давно стала обязательным инструментом и для физических лиц, и для юридических. Она позволяет быстро и из любой точки мира взаимодействовать с государством, контрагентами, решать личные вопросы. Инициатива по обеспечению квалифицированными электронными подписями россиян за рубежом — очень важный этап. Она ускорит процессы в электронном документообороте, расширит границы для бизнеса и устранит лишнюю бумажную волокиту, — считает руководитель удостоверяющего центра «Контур» Сергей Казаков.
По его словам, сейчас нет никаких технических сложностей в процессе реализации, вопрос скорее в том, как решить задачи организационно-юридического характера. По его мнению, новая инициатива будет особо перспективна на территориях с высокой концентрацией людей, ведущих бизнес в России.