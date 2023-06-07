Утверждение личности: квалифицированные подписи можно будет получать за границей

Россияне смогут получать за границей квалифицированные электронные подписи, позволяющие дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее . Об этом «Известиям» рассказали в структурах «Ростеха». Этот вопрос действительно прорабатывается, речь пока идет о странах ЕАЭС , подтвердили в Минцифры. Технических препятствий для реализации проекта нет, зато во многих случаях такая практика позволит избежать излишней бумажной волокиты, считают эксперты. В перспективе получать российские подписи смогут и иностранные граждане, не исключают представители ведомства и участники рынка.

Иноземные подписанты

До конца 2023 года россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе . Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) «Известиям» рассказал гендиректор дочернего предприятия «Ростеха» «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

По его словам, проект прорабатывается совместно с Минцифры и Россотрудничеством. Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью (фактически — специальную криптозащищенную флешку), станет Белоруссия. В ближайшей перспективе речь идет о семи-девяти странах , каких именно — Олег Менжинский конкретизировать не стал. По его словам, скорее всего, их россияне смогут оформлять в посольствах РФ, где будут открыты офисы удостоверяющего центра (УЦ) «Основание» (АО «Аналитический центр»).

Фото: TAСС/Виктор Драчев

Неквалифицированную же электронную подпись можно получить на «Госуслугах» при помощи «Госключа» из любой точки мира. Правда, для этого необходима подтвержденная учетная запись , объяснил «Известиям» один из участников рынка электронного документооборота.

— Но такую подпись можно использовать только в тех сценариях, где это разрешено, — на самих «Госуслугах» и в ряде коммерческих сервисов, например заключить договор с оператором сотовой связи. Использовать ее там, где законом предусмотрена квалифицированная электронная подпись (подача отчетности, торги, сделки с недвижимостью, подача документов в суд, кредитование и прочее), а также на площадках, не интегрированных с «Госключом», не получится , — указывает собеседник «Известий».

В уполномоченных организациях (удостоверяющих центрах) оформление квалифицированной электронной подписи для физических лиц сейчас стоит от 2 тыс. рублей, выяснили «Известия» , ознакомившись с их прайс-листами.

Возможность получения такой подписи за границей означает, что россияне смогут решить целый комплекс необходимых им вопросов, не возвращаясь в страну , поясняет руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Обеспечение квалифицированными электронными подписями россиян, живущих и работающих за границей, — первый этап продвижения этого сервиса , отмечают в УЦ «Основание». Следующим шагом может стать подключение к нему руководителей юридических лиц и ИП, проживающих за рубежом, а потом российскую электронную подпись смогут получать и иностранцы .

Переход на трансграничное электронное взаимодействие ускорит процессы налаживания бизнес-связей, снимет бумажные барьеры, откроет рынок России для желающих работать на нем , перечисляет гендиректор «Основания» Савва Белоногов. Переговоры об использовании отечественной электронной подписи уже прошли на уровне межправительственной российско-венесуэльской комиссии, рассказал он «Известиям».

— Мы видим заинтересованность со стороны Египта, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ и многих других стран, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах — членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) , сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

— При этом выдача таких электронных подписей при успешной реализации проекта станет возможна и для граждан указанных стран, а не только для россиян . Также в случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие государства, — отметили представители ведомства.

В Минцифры также добавили, что финальная оценка проекта и сроки его реализации пока находятся в проработке . «Известия» направили запрос в Россотрудничество.

Волоките.net

Трансграничная электронная подпись — еще один инструмент, позволяющий сотрудникам компаний освободиться от офисного рабства . Она может стать хорошим подспорьем для представителей профессий, связанных с рынками медиа, интернет-рекламы и маркетинга, считает главный редактор портала о рекламе и маркетинге Adpass.ru Тимур Бордюг.

Он напомнил, что еще во время пандемии среди специалистов по интернет-маркетингу, блогеров и журналистов набрала силу тенденция переноса рабочих мест в цифровое пространство. Современный уровень технологий позволяет многим из тех, кто связан с медиабизнесом, трудиться удаленно без снижения качества выполняемых работ . Коммуникационные средства не в состоянии заменить человеческое общение, но при правильной организации рабочего процесса даже сотрудник большой корпорации в состоянии спланировать живое общение с коллегами и партнерами, отмечает Тимур Бордюг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Электронная подпись уже давно стала обязательным инструментом и для физических лиц, и для юридических. Она позволяет быстро и из любой точки мира взаимодействовать с государством, контрагентами, решать личные вопросы . Инициатива по обеспечению квалифицированными электронными подписями россиян за рубежом — очень важный этап. Она ускорит процессы в электронном документообороте, расширит границы для бизнеса и устранит лишнюю бумажную волокиту , — считает руководитель удостоверяющего центра «Контур» Сергей Казаков.