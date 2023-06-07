 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Метанол нашли в крови всех пострадавших от суррогатного сидра
Мир
Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС
Мир
Небензя назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева
Происшествия
В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани
Общество
Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ достигло 90 человек
Мир
Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о незначительном снижении уровня воды
Мир
МИД Азербайджана заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
Спорт
Александра Овечкина наградили благодарностью президента России
Происшествия
В Ингушетии 15 человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки
Общество
СК РФ объединит дела по факту отравления сидром в одно производство
Общество
Открывшего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение
/

Утверждение личности: квалифицированные подписи можно будет получать за границей

Как это упростит жизнь россиянам, живущим и работающим за рубежом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне смогут получать за границей квалифицированные электронные подписи, позволяющие дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Об этом «Известиям» рассказали в структурах «Ростеха». Этот вопрос действительно прорабатывается, речь пока идет о странах ЕАЭС, подтвердили в Минцифры. Технических препятствий для реализации проекта нет, зато во многих случаях такая практика позволит избежать излишней бумажной волокиты, считают эксперты. В перспективе получать российские подписи смогут и иностранные граждане, не исключают представители ведомства и участники рынка.

Иноземные подписанты

До конца 2023 года россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) «Известиям» рассказал гендиректор дочернего предприятия «Ростеха» «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

По его словам, проект прорабатывается совместно с Минцифры и Россотрудничеством. Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью (фактически — специальную криптозащищенную флешку), станет Белоруссия. В ближайшей перспективе речь идет о семи-девяти странах, каких именно — Олег Менжинский конкретизировать не стал. По его словам, скорее всего, их россияне смогут оформлять в посольствах РФ, где будут открыты офисы удостоверяющего центра (УЦ) «Основание» (АО «Аналитический центр»).

минск виды предместье
Фото: TAСС/Виктор Драчев

Неквалифицированную же электронную подпись можно получить на «Госуслугах» при помощи «Госключа» из любой точки мира. Правда, для этого необходима подтвержденная учетная запись, объяснил «Известиям» один из участников рынка электронного документооборота.

— Но такую подпись можно использовать только в тех сценариях, где это разрешено, — на самих «Госуслугах» и в ряде коммерческих сервисов, например заключить договор с оператором сотовой связи. Использовать ее там, где законом предусмотрена квалифицированная электронная подпись (подача отчетности, торги, сделки с недвижимостью, подача документов в суд, кредитование и прочее), а также на площадках, не интегрированных с «Госключом», не получится, — указывает собеседник «Известий».

В уполномоченных организациях (удостоверяющих центрах) оформление квалифицированной электронной подписи для физических лиц сейчас стоит от 2 тыс. рублей, выяснили «Известия», ознакомившись с их прайс-листами.

Не остается на бумаге: в России предложили использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта
В Минцифры считают, что замену можно разрешить в некоторых случаях

Возможность получения такой подписи за границей означает, что россияне смогут решить целый комплекс необходимых им вопросов, не возвращаясь в страну, поясняет руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Обеспечение квалифицированными электронными подписями россиян, живущих и работающих за границей, — первый этап продвижения этого сервиса, отмечают в УЦ «Основание». Следующим шагом может стать подключение к нему руководителей юридических лиц и ИП, проживающих за рубежом, а потом российскую электронную подпись смогут получать и иностранцы.

Переход на трансграничное электронное взаимодействие ускорит процессы налаживания бизнес-связей, снимет бумажные барьеры, откроет рынок России для желающих работать на нем, перечисляет гендиректор «Основания» Савва Белоногов. Переговоры об использовании отечественной электронной подписи уже прошли на уровне межправительственной российско-венесуэльской комиссии, рассказал он «Известиям».

— Мы видим заинтересованность со стороны Египта, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ и многих других стран, — добавил он.

госуслуги сайт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах — членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

— При этом выдача таких электронных подписей при успешной реализации проекта станет возможна и для граждан указанных стран, а не только для россиян. Также в случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие государства, — отметили представители ведомства.

В Минцифры также добавили, что финальная оценка проекта и сроки его реализации пока находятся в проработке. «Известия» направили запрос в Россотрудничество.

Удостоверить личности: когда возобновится выдача биометрических загранпаспортов
Желающим срочно выехать за границу МВД готово «в кратчайшие сроки» оформить обычный документ на 5 лет

Волоките.net

Трансграничная электронная подпись — еще один инструмент, позволяющий сотрудникам компаний освободиться от офисного рабства. Она может стать хорошим подспорьем для представителей профессий, связанных с рынками медиа, интернет-рекламы и маркетинга, считает главный редактор портала о рекламе и маркетинге Adpass.ru Тимур Бордюг.

Он напомнил, что еще во время пандемии среди специалистов по интернет-маркетингу, блогеров и журналистов набрала силу тенденция переноса рабочих мест в цифровое пространство. Современный уровень технологий позволяет многим из тех, кто связан с медиабизнесом, трудиться удаленно без снижения качества выполняемых работ. Коммуникационные средства не в состоянии заменить человеческое общение, но при правильной организации рабочего процесса даже сотрудник большой корпорации в состоянии спланировать живое общение с коллегами и партнерами, отмечает Тимур Бордюг.

офис москва сити
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Электронная подпись уже давно стала обязательным инструментом и для физических лиц, и для юридических. Она позволяет быстро и из любой точки мира взаимодействовать с государством, контрагентами, решать личные вопросы. Инициатива по обеспечению квалифицированными электронными подписями россиян за рубежом — очень важный этап. Она ускорит процессы в электронном документообороте, расширит границы для бизнеса и устранит лишнюю бумажную волокиту, — считает руководитель удостоверяющего центра «Контур» Сергей Казаков.

Внешняя охрана: кто защитит данные россиян за рубежом
Нововведение Минцифры призвано предотвратить рост таргетированных фишинговых атак

По его словам, сейчас нет никаких технических сложностей в процессе реализации, вопрос скорее в том, как решить задачи организационно-юридического характера. По его мнению, новая инициатива будет особо перспективна на территориях с высокой концентрацией людей, ведущих бизнес в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир