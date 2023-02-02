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Удостоверить личности: когда возобновится выдача биометрических загранпаспортов

Желающим срочно выехать за границу МВД готово «в кратчайшие сроки» оформить обычный документ на 5 лет
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Прием заявлений на выдачу 10-летних биометрических загранпаспортов приостановлен со 2 февраля, сообщил портал «Госуслуги» и подтвердили в МВД. Причиной в «Госзнаке» назвали перенастройку оборудования для производства микросхем, которые используются при изготовлении документа. Производитель бланков для паспортов — зеленоградское предприятие «Микрон» — объяснило технический процесс расширением спроса. Перенастройка может потребоваться и при замене поставщика комплектующих для чипов, отметили эксперты. Желающим срочно выехать за границу МВД готово «в кратчайшие сроки» оформить обычный, 5-летний паспорт. Юристы советуют воспользоваться этой возможностью. А когда возобновится выдача биометрических паспортов, сделать и его — иметь два документа одновременно не возбраняется.

В усиленном режиме

Прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов нового образца со сроком действия в 10 лет временно приостановлен со 2 февраля 2023 года. Такое сообщение появилось в этот день на портале «Госуслуга». В прежнем порядке можно получить обычный паспорт на пять лет, следует из информации на портале.

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через «Госуслуги» (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», — говорится в сообщении.

В «Гознаке» «Известиям» рассказали, что приостановка связана с перенастройкой оборудования для производства микросхем, которые используются в паспортах.

Удостоверить личности
загранпаспорт
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Ритмичность производства и персонализация [загранпаспортов] будет восстановлена в течение месяца, начиная с того момента, когда будет завершена перенастройка оборудования, — уточнили в пресс-службе.

Чипы для паспортов производит зеленоградский завод «Микрон». компоненты для них он частично получает из-за рубежа. Источник «Известий», хорошо знакомый с ситуацией на предприятии, заявил, что нехватка микросхем связана с большим спросом на биометрические паспорта.

— Кратно вырос объем заказов. Сейчас перенастраиваем технический процесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, корректируем графики производства. С начала года уже отгрузили более 100 тыс. чип-модулей для загранпаспортов, работаем в усиленном режиме круглосуточно, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Микрона».

За эксплуатацию системы, позволяющей выпускать и идентифицировать на пунктах паспортного контроля 10-летние паспорта с чипами, отвечает НИИ «Восход», подведомственный Минцифре. «Известия» направили запрос в это ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию.

Удостоверить личности
паспорт
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Чипы решают всё: почему МИД РФ приостановил выдачу 10-летних загранпаспортов
И кто может столкнуться с проблемами при оформлении таких документов

Альтернативного «Микрону» производства, где можно было бы производить чипы для биометрических паспортов, в РФ сейчас нет, отметил источник «Известий» в отрасли. Он также не исключает, что проблемы с производством чипов могут объясняться дефицитом заготовок для них: это возможно, если прекратил поставки один из изготовителей. До недавнего времени это были нидерландская компания NXP и немецкая Infineon — возможно, возникли преграды для поставок из этих стран, пояснил источник.

Перейти на «полуфабрикаты» другого поставщика непросто — для этого и может понадобиться перенастройка оборудования, утверждает собеседник «Известий».

Летом, когда перебои с чипами для паспортов уже имели место, некоторые участники рынка также предполагали, что проблема связана с поставками из-за рубежа расходных материалов для их производства, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, решением проблемы стало бы импортозамещение оборудования для выпуска мироэлектроники, а также создание производства комплектующих и расходных материалов для него.

Пять + десять

Днем 2 февраля в одном из подразделений паспортно-визового сервиса МВД «Известиям» сообщили, что, в отличие от «Госуслуг», продолжают принимать заявления от желающих получить биометрические паспорта и никакого приказа об отмене приема инспекторам пока не поступало.

Однако, к вечеру появилось разъяснение МВД, согласно которому «по техническим причинам, не зависящим от МВД России, с 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина РФ с электронным носителем информации».

Удостоверить личности
криптокабина
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Тем людям, кому необходимо срочно выехать за границу и они уже подали заявку на биометрический паспорт, в МВД «в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ», — пояснила представитель МВД.

Людям, у которых приняли заявки на оформление биометрического паспорта через «Госуслуги», а затем прислали извещение об отказе, госпошлина будет возвращена в полном объеме в течение нескольких дней, уверен руководитель консалтинговой компании «Аусландсфинанцамт» Алексей Слободчиков.

— Если им срочно нужно улететь, то стоит незамедлительно подать заявку на загранпаспорт, действующий пять лет. В случае если писем об отказе не было, то, вероятно, паспорта им все-таки выдадут, — сказал он.

Удостоверить личности
паспортный стол
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также можно самостоятельно отозвать свое заявление на изготовление документа. В этом случае стоит сперва обратиться в поддержку «Госуслуг». Если в возврате госпошлины будет отказано, то необходимо обратиться в банк, приложив все документы и скриншоты чата с поддержкой. После этого можно попробовать сделать процедуру возврата денег через платежную систему.

Биометрический паспорт удобен двумя опциями, пояснил Алексей Слободчиков, — длительностью его действия и легкостью использования.

— При пересечении границы достаточно просто приложить его к сканеру и получить допуск. Обычный паспорт рассчитан только на физический просмотр сотрудником, — уточнил он.

В условиях санкций россиянам лучше всего перестраховаться и оформить себе оба паспорта — на пять и десять лет, подчеркнул эксперт. По закону, любой гражданин имеет право обладать обоими документами параллельно.

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