Китайский Новый год 2024 — когда наступит, история и традиции праздника

Новый год — праздник, который одинаково ждут и любят как в России, так и в Китае. Однако в Поднебесной и других странах Восточной Азии этот праздник отмечают не в конце декабря, а каждый раз в разное время. Кроме того, каждый год проходит под покровительством своего символа. Когда в Китае наступит Новый год и как принято отмечать торжество в Поднебесной — читайте в материале «Известий».

Когда наступит китайский Новый год в 2024 году

Дата китайского Нового года определяется лунными циклами. Смена календарных вех наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году это 10 февраля.

Празднование Нового года в Китае длится 15 дней. Таким образом, жители Поднебесной будут отмечать торжество до 24 февраля.

Существуют различия и в самом летоисчислении. В отличие от большинства стран мира в Китае будут привечать 4721-й год, а не 2024-й.

Каким будет 2024 год по китайскому календарю

У каждого года в китайской культуре есть свое животное-покровитель. Они меняются в соответствии с 12-летним циклом. Кроме того, годы по восточному гороскопу связаны с одним из пяти элементов — золотом, водой, деревом, огнем или землей. Цикл повторяется один раз в 60 лет.

Наступающий 2024-й год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. В специальном материале «Известий» можно узнать, что отождествляет покровитель года и какой ожидается новая календарная веха.

Китайский Новый год 2024 — традиции, как отмечают

Новый год в Китае отмечают уже более 3,5 тыс. лет. Многие традиции кочуют из поколения в поколение и соблюдаются, даже утратив первоначальный смысл. К примеру, жители Поднебесной в преддверии праздника «наряжают» свои жилища красными украшениями и ритуальными бумажными фонариками. В прошлом считалось, что в первый день наступившего года в Китай приходит чудовище по имени Нянь, который разоряет поселения и может полакомиться самими жителями Китая. Но именно красный цвет способен отпугнуть чудище, поэтому к Новому году вся страна облачается в красное, а праздничную ночь озаряют фейерверки и салюты.

Официально китайцы уходят на выходные в первые семь дней Нового года — в 2024 году с 10 по 16 февраля. В эти дни большинство магазинов и учреждений страны перестают работать.

Как и в России, в Китае на праздник принято устраивать торжественное застолье с любимыми деликатесами, блюдами из мяса и рыбы. На Новый год семьи собираются вместе, съезжаясь со всех уголков страны. А в первые дни празднества принято навещать соседей и друзей.

Близким людям также принято дарить подарки. Часто они парные в ознаменование связи и гармонии в семье. Традиционным атрибутом праздника являются мандарины. Приходя в дом, принято дарить хозяевам по два оранжевых фрукта, и в ответ гость, как правило, тоже получает пару цитрусов, символизирующих финансовое благополучие.

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