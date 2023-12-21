Военный эксперт назавал последствия участия стран ЕС в операции США в Красном море

Присоединение стран Евросоюза к операции США по охране судов в Красном море будет способствовать столкновениям, переходящим в террористические акции. Об этом 21 декабря «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети X (бывш. Twitter), что страны Европейского союза присоединятся к США в операции по охране судов в Красном море от атак йеменских хуситов на следующие в Израиль торговые суда.

«Конфликт будет обостряться, естественно. Это будет столкновение, переходящее в террористические различные акции. Насколько будет поддержка хуситам со стороны Ирана, сказать сложно, потому что Иран пока не проявляет себя с активной точки зрения», — сказал Кнутов.

По его словам, в случае вмешательства в конфликт Ирана, сопротивление распространится на всю территорию Ближнего Востока.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

Также в тот день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.