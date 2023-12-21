СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень - Адлер

Следственный комитет (СК) России по Пензенской области 21 декабря возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования Тюмень – Адлер.

«Вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень — Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, в ночь на четверг, 21 декабря, поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Там медики осмотрели находившихся детей, после чего пострадавших с высокой температурой госпитализировали в больницу Саратова. Следователи начали процессуальную проверку.

В Минздраве РФ отметили, что в поезде дальнего следования пострадало 125 детей, среди них один погибший. Среди пострадавших детей «тяжелых» нет, 38 человек из них госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу ранее в этот день. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию.

Позднее стало известно, что около 30 детей, снятых с поезда пожаловались на температуру. Как сообщил Бусаргин, детям оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними. Для родителей создана круглосуточная горячая линия.

Также источник «Известий» сообщил подробности об умершем ребенке. Одной из девочек, у которой была высокая температура, накануне вечером медсестра дала жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Однако примерно около 19 часов ребенок потерял сознание, о чем было сообщено начальнику поезда и вызвана бригада скорой помощи. Однако реанимировать девочку не смогли.