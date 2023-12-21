Четыре человека погибли из-за отравления угарным газом в Самарской области

Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в городском округе Отрадный Самарской области. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, среди погибших есть один ребенок.

Более подробной информации о жертвах инцидента пока не приводится. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в Акушинском районе Республики Дагестан трое человек, в том числе глава Камкамахинского сельсовета, скончались в результате отравления угарным газом.