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Диетолог указала на опасность новогодних салатов

Диетолог Макиша: легко отравиться, доедая салаты после Нового года
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Диетолог Марина Макиша предупредила об опасности новогодних салатов для здоровья.

В беседе с «Ридусом» в среду, 20 декабря, специалист отметила, что привычка доедать салаты, оставшиеся после празднования Нового года, может привести к отравлению.

«Если накрошите салатов больше, их придется доедать. Часто, пока они стоят на столе, там уже начинают разводиться всякие бактерии, отравление получить легко», — подчеркнула Макиша.

По словам Макиши, шеф-повара в ресторанах рассчитывают, сколько блюд приготовить на застолье согласно расчетам, сколько человек может съесть.

Этот подход можно использовать и дома, сделав расчет по 200–300 г на человека максимум, пишет сайт kp.ru.

В этой связи диетолог посоветовала четко рассчитывать количество гостей и уже исходя из него определять количество салата, сообщает телеканал «360».

Салаты номер шесть: почему нельзя доедать просроченный оливье
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19 декабря шеф-повар Артем Сипугин посоветовал диетическую альтернативу традиционному рецепту салата оливье. По словам Сипугина, можно выбрать куриную грудку, свежий огурец, картофель, сельдерей, яйца, зеленый горошек, дижонскую горчицу, греческий йогурт, петрушку, оливковое масло, лимонный сок, шпинат, соль.

18 декабря исследование ЮMoney и «ВинЛаб» показало, что большинство россиян (72%) назвали оливье обязательным блюдом на новогоднем столе. Горячее блюдо из мяса, курицы или рыбы выбрали 67% опрошенных. Мандарины и ананасы предпочли 62%, пишет RT.

В тот же день шеф-повар ресторана Арина Журавлева порекомендовала заменить оливье салатом с креветками. По ее мнению, такой салат может стать хорошей альтернативой оливье, отмечает НСН.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе. К ним она отнесла колбасы, мясные нарезки и икру. В этих продуктах содержится большое количество соли, которая задерживает воду в организме и может спровоцировать повышение артериального давления, отечный синдром и увеличить нагрузку на почки и сердце, сообщает телеканал «Звезда».

Специалист посоветовала добавить на стол больше овощей, трав, листьев салата, зеленых приправ в виде укропа, петрушки и другой зелени.

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