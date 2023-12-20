Шеф-повар рассказал о рецепте салата оливье для худеющих

Шеф-повар Артем Сипугин посоветовал диетическую альтернативу традиционному рецепту салата оливье.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 19 декабря, специалист призвал взять за основу оливье с некоторыми более легкими ингредиентами.

«Будет много белка, мало жира, достаточное количество углеводов и необходимая клетчатка. Свежая зелень, которая так богата калием, благоприятно скажется на натрий-калиевом балансе и уменьшит количество задерживаемой после застолья жидкости», — приводит слова специалиста сайт kp.ru.

По словам Сипугина, можно выбрать куриную грудку, свежий огурец, картофель, сельдерей, яйца, зеленый горошек, дижонскую горчицу, греческий йогурт, петрушку, оливковое масло, лимонный сок, шпинат, соль. Для заправки он посоветовал смешать два сваренных перетертых желтка, горчицу, оливковое масло, йогурт и лимонный сок.

Курицу специалист посоветовал положить в подсоленную кипящую воду, дать закипеть и снять, накрыв крышкой, пишет НСН. Через 30 минут «грудка будет идеально готова и останется сочной». Затем ее останется порвать на небольшие волокна и положить в большую чашу.

Шеф-повар также посоветовал нарезать аккуратными мелкими кубиками огурцы, сельдерей, остывший сваренный картофель и яйца, а горошек сбланшировать в кипятке одну-две минуты и добавить в чашу с курицей. Затем стоит добавить порубленную зелень и готовую заправку, все ингредиенты перемешать в чаше, добавить соль и перец по вкусу.

18 декабря исследование ЮMoney и «ВинЛаб» показало, что большинство россиян считают оливье обязательным блюдом на новогоднем столе. 72% опрошенных считают, что оливье обязательно должно быть в новогоднюю ночь. Горячее блюдо из мяса, курицы или рыбы выбрали 67% опрошенных. Мандарины и ананасы предпочли 62%, пишет RT.

Ранее, 14 декабря, врач-диетолог Елена Соломатина призвала во время новогоднего застолья соблюдать умеренность в еде, особенно актуально это для заправленных майонезом салатов. Если, кроме селедки под шубой и оливье, на столе нет других салатов, то лучше нарезать в миску свежих овощей и зелени, сообщает телеканал «Звезда».