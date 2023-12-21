Синоптик Шувалов предрек снегопад на выходных в Москве

Руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал снегопад в Москве на ближайших выходных.

В беседе с порталом News.ru в среду, 20 декабря, специалист рассказал, что в столице температура воздуха будет постепенно понижаться, а в воскресенье, 24 декабря, вновь ударит мороз. Ожидается, что столбики термометров опустятся до –4…–6 градусов, а до этого в городе сохранится плюсовая температура.

По предварительным прогнозам, в субботу, 23 декабря, в Москву придет сильный снегопад, выпадет до 10 мм, сообщает «Москва 24». Он добавил, что самые теплые дни месяца уже позади.

Также Шувалов предупредил, что практически всю неделю в Москве будет идти понижение давления, а это может негативно отразиться на самочувствии, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день в беседе с RT Шувалов предупредил, что помимо снегопада в субботу в Москве ожидается гололедица. Из-за нее в Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 13:00 воскресенья, 24 декабря, отмечает телеканал «360».

Также 20 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что среда стала самым теплым днем в столице с начала зимы. Воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса, уточняет агентство городских новостей «Москва».

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели. По его словам, к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3...–5 градусов и небольшие морозы.