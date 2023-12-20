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В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Тушино

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В Москве запланировали реорганизовать участок бывшей промзоны Тушино. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка составляет 46,3 га. Инвестор сможет построить на этом месте более 1,1 млн кв. м недвижимости. По итогам реализации проекта здесь будет создано около 15 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в развитие участка оценивается свыше чем в 200 млрд рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект предусматривает возведение современного городского пространства в Юном Тушине со всей необходимой инфраструктурой. В настоящее время на участке располагаются устаревшие склады и автосервисы, простаивающие производства. Не используется большая часть территории.

Как отмечает «Москва 24», на участке построят 550 тыс. кв. м производственных, социальных и общественно-деловых объектов, в том числе детские сады, школы, медицинский центр и ФОК. Также на 550 тыс. кв. м планируется жилая застройка, пишет сайт kp.ru.

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Ранее 20 декабря мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве создадут 570 тыс. новых рабочих мест. Он подчеркнул, что городская администрация стимулирует девелоперов к созданию новых мест труда, пишет RT.

По словам чиновника, программа призвана оживить терриории, которые ранее не использовались или использовались неэффективно, в том числе речь идет о заброшенных промзонах. Там намерены организовать новые производственные площади, отмечает телеканал «360».

14 декабря Собянин рассказал, что в Москве в стадии практической реализации находится свыше 50 проектов КРТ. По его словам, правительство столицы в 2023 году приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий.

В рамках программы КРТ в столице строятся многофункциональные городские кварталы на месте неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон. Здесь появляются дороги, необходимая инфраструктура и жилье. В настоящее время в Москве реализуются 188 проектов КРТ суммарной площадью порядка 2,45 тыс. га, сообщает НСН

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