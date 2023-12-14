Более 50 проектов КРТ в Москве находятся в стадии практической реализации

В Москве в стадии практической реализации находится свыше 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, правительство столицы в 2023 году приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий.

«Инвесторы-застройщики, правообладатели, а также городские операторы проектируют и строят новые производства, жилье, офисы и социальные объекты», — приводит слова мэра RT.

После реализации проектов КРТ в столице появятся более 13 млн кв. м недвижимости и свыше 137 тыс. новых рабочих мест. Новые пространства с необходимой инфраструктурой обустроят для жителей 42 районов в 11 столичных округах, пишет «Москва 24».

Собянин добавил, что реализация всех этих проектов потребует нескольких лет, отмечает агентство городских новостей «Москва».

12 декабря Собянин отметил, что проект планировки части промзоны «Алабушево» утвердили в правительстве Москвы. «Алабушево» является крупнейшей площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва». Будет реорганизована территория площадью свыше 10 га в Зеленограде между проспектом Генерала Алексеева и путями МЦД-3,