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Более 50 проектов КРТ в Москве находятся в стадии практической реализации

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В Москве в стадии практической реализации находится свыше 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, правительство столицы в 2023 году приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий.

«Инвесторы-застройщики, правообладатели, а также городские операторы проектируют и строят новые производства, жилье, офисы и социальные объекты», — приводит слова мэра RT.

После реализации проектов КРТ в столице появятся более 13 млн кв. м недвижимости и свыше 137 тыс. новых рабочих мест. Новые пространства с необходимой инфраструктурой обустроят для жителей 42 районов в 11 столичных округах, пишет «Москва 24».

Собянин добавил, что реализация всех этих проектов потребует нескольких лет, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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12 декабря Собянин отметил, что проект планировки части промзоны «Алабушево» утвердили в правительстве Москвы. «Алабушево» является крупнейшей площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва». Будет реорганизована территория площадью свыше 10 га в Зеленограде между проспектом Генерала Алексеева и путями МЦД-3,

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