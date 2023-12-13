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В Москве утвердили проект планировки части промзоны «Алабушево»

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Проект планировки части промзоны «Алабушево» утвердили в правительстве Москвы. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, «Алабушево» является крупнейшей площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва». Будет реорганизована территория площадью свыше 10 га в Зеленограде между проспектом Генерала Алексеева и путями МЦД-3, сообщает агентство городских новостей «Москва». Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, отметил Собянин, планируется также развитие транспортной инфраструктуры, в том числе намечено строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева, уточняет RT.

Новые объекты на территории «Алабушево» позволят организовать примерно 2 тыс. рабочих мест, пишет НСН.

Как отмечает сайт aif.ru, «Технополис «Москва» состоит из шести площадок: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», а также «Руднево». Это современное инновационное пространство, которое объединяет ведущих специалистов в сферах микроэлектроники, приборостроения, энергетики, информационных технологий, фармацевтической и медицинской промышленности.

В ноябре Сергей Собянин рассказал, что в Москве на месте бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе проведут комплексную реорганизацию. Там появятся жилые дома и хоккейный центр.

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