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Какая погода ожидается на Новый год 2024 в Санкт-Петербурге

Метеоролог Леус: зима вернется в Санкт-Петербург 23 декабря
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Погода в Санкт-Петербурге славится своей непредсказуемостью и капризностью. Снег легко может смениться дождем, а приятный морозец — слякотью и плюсовой температурой. В преддверии праздников вопрос погоды становится всё более актуальным. И хотя сделать точный прогноз заранее невозможно, у синоптиков есть некоторые предположения. О том, каким может быть Новый год в Северной столице, читайте в материале «Известий».

Погода в последнюю декаду декабря в Санкт-Петербурге

Вторая неделя декабря запомнилась жителям многих регионов России рекордными снегопадами, вызванными циклоном «Ваня». Как сообщал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, уже 14 декабря в Санкт-Петербурге сугробы выросли до 25 см, а в некоторых населенных пунктах Ленинградской области — до 39 см.

Снежная сказка сменилась резким потеплением и скачком атмосферного давления. Уже во вторник, 20 декабря, в Северной столице установилась плюсовая температура с дождями.

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Однако, как рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, холода вернутся к петербуржцам уже 23 декабря. По его словам, в этот день температура понизится до –2...–4 градусов. Тем не менее, прогнозировать погоду до конца года пока сложно.

Погода на Новый год 2024 в Санкт-Петербурге

Заранее предугадать, какой будет погода в Санкт-Петербурге на Новый год, очень трудно. Как правило точный прогноз появляется за несколько дней до праздников.

По данным портала «Метеовести», 30–31 декабря в Северной столице ожидается температура от –1 до +2 градусов. Похожие цифры приводит сервис «Яндекс.Погода». Однако по информации сайта Gismeteo, столбики термометров на Новый год могут опуститься до –11 градусов днем и –17 градусов ночью.

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Независимо от погодных условий, тем, кто планирует встречать Новый год в Санкт-Петербурге, следует запастись теплой одеждой и головными уборами. Даже если температура не опустится ниже нуля, высокая влажность и холодный ветер с Невы могут сделать прогулку по городу некомфортной. Также стоит подготовить непромокаемую теплую обувь и дождевик на случай осадков.

Погода на Рождество 2024 в Санкт-Петербурге

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», на Рождество в Санкт-Петербурге установятся легкие морозы. Днем 6 января столбик термометра опустится до –3 градусов, а ночью до –9 градусов. Днем 7 января в Северной столице ожидается до –4 градусов, а ночью — до –9 градусов.

Однако с учетом переменчивого характера погоды в городе на Неве прогноз может сильно измениться ближе к дате торжества.

Ранее «Известия» рассказали, какой будет погода на Новый год в Москве.

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