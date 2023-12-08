Какая погода ожидается на Новый 2024 год в Москве

Точный прогноз погоды на Новый год в столице будет известен ближе к праздникам. Однако уже сейчас синоптики, опираясь на устоявшуюся температуру воздуха и среднестатистические данные, делают прогнозы на конец декабря–начало января. О том, какая погода ожидается в Москве на новогодние праздники, рассказывают «Известия».

Погода в Москве в последнюю декаду декабря

Согласно данным прогностического центра «Метео», сильные морозы продержатся в городе до середины месяца. Не будет даже намека на плюсовую температуру. Затем наступит ослабление, но всё равно температура для этого времени года будет достаточно низкая, рассказал «Известиям» руководитель центра Александр Шувалов.

Незадолго до праздников вновь ожидается сильный снегопад. Поэтому, по словам синоптика, с большой долей вероятности снежный покров порадует москвичей и в новогоднюю ночь.

В целом, как отмечают в центре погоды «Фобос», декабрь 2023 года окажется холоднее нормы примерно на 1–1,5 градуса. А количество снега будет на 20% больше по сравнению с аналогичными периодами последних нескольких лет. Причем такая погода ожидается во всей Центральной России.

Какая погода будет в Москве на Новый год

Снег, выпавший в Москве, пролежит до самого Нового года. Днем 31 декабря синоптики прогнозируют небольшие морозы -2...-7 градусов. В это время возможны периоды оттепели, но из-за того, что их продолжительность будет небольшой, снег на улицах не успеет растаять. В саму новогоднюю ночь ожидается -9...-14 градусов.

О том, что новогодняя ночь пройдет со снегом, заявил, в частности, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что средняя высота сугробов в декабре составляет свыше 30 см. А в начале месяца даже был побит рекорд — сугробы выросли до 37 см. По его прогнозам, предпосылок к тому, чтобы снег начал таять, сейчас нет. Такая же погода останется до конца года.

В центре «Метео» москвичам также пообещали, что Новый год они будут встречать с «достойным снежным покровом».

Какая погода ожидается в столице на Рождество

В январе в Москве и области температура воздуха приблизится к климатической норме. Ночью ожидается до -12 градусов, а днем — -6,5 градуса. Однако осадков будет несколько больше, чем обычно.

К Рождеству, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», столбики термометров опустятся еще на три–четыре градуса, днем и ночью будет уже морознее.

Ожидается, что начавшаяся в Москве зима будет часто сопровождаться резкими перепадами температуры. Дней с температурой -15 градусов будет значительно больше, чем обычно.

Медики, в свою очередь, предупреждают, что морозный воздух может вызывать сухость кожи и аллергию на холод. Перед выходом на улицу москвичам рекомендуют наносить специальный крем на руки и лицо, а в помещении использовать увлажнители воздуха.

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