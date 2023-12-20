Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт МЧС России доставил гумпомощь для жителей сектора Газа
Общество
Жители рухнувшего в Петербурге дома больше месяца жаловались на трещины
Мир
В Белом доме рассказали о переговорах по гумпаузе в Газе
Общество
Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе
Общество
Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Мир
Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Общество
В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»
Мир
Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа
Мир
Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах

Жители рухнувшего в Петербурге дома больше месяца жаловались на трещины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербуржцы, жившие в рухнувшем ночью 20 декабря доме, больше месяца жаловались на огромные трещины в стенах здания. Об этом рассказал «Известиям» источник.

По его словам, к жалобам жители прикрепляли фотографии трещины, которая идет параллельно полу посередине стены. Ее ширина местами достигает 10 см.

Жители дома на улице Гороховая обращались в Жилкомсервис и администрацию Адмиралтейского района. Одну из последних жалоб они отправили 5 декабря.

По словам жившего ранее в доме мужчины, капитальный ремонт в здании дореволюционной постройки должны были сделать больше 40 лет назад. Однако ремонт не сделали ни при СССР, ни в России.

Также петербуржец добавил, что на первом этаже жилого дома находился хостел, ради его открытия помещение перепланировали. Он предположил, что именно этот шаг мог ухудшить прочность строения.

Ни дома, ни двора: что положено жильцам рухнувшей хрущевки в Астрахани
Если причиной ЧП признают незаконную перепланировку, собственникам грозит уголовная ответственность

В среду, 20 декабря, в центре Санкт-Петербурге обрушились два подъезда расселенного дома. В результате никто не пострадал, так как на момент аварии в здании не осталось жильцов.

Как сообщили «Известиям» в прокуратуре, в расселенном флигеле велись ремонтные работы. В результате накануне аварии разрушилась внутренняя часть стены.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что жильцов соседнего здания и двух подъездов разместили в гостиницах. Для детей, которые ходят в школы и детские сады, к местам временного размещения будут прикреплены автобусы для развозки. Петербуржцы, проживающие в соседнем с аварийным доме, получат материальную помощь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023