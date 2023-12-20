Жители рухнувшего в Петербурге дома больше месяца жаловались на трещины
Петербуржцы, жившие в рухнувшем ночью 20 декабря доме, больше месяца жаловались на огромные трещины в стенах здания. Об этом рассказал «Известиям» источник.
По его словам, к жалобам жители прикрепляли фотографии трещины, которая идет параллельно полу посередине стены. Ее ширина местами достигает 10 см.
Жители дома на улице Гороховая обращались в Жилкомсервис и администрацию Адмиралтейского района. Одну из последних жалоб они отправили 5 декабря.
По словам жившего ранее в доме мужчины, капитальный ремонт в здании дореволюционной постройки должны были сделать больше 40 лет назад. Однако ремонт не сделали ни при СССР, ни в России.
Также петербуржец добавил, что на первом этаже жилого дома находился хостел, ради его открытия помещение перепланировали. Он предположил, что именно этот шаг мог ухудшить прочность строения.
В среду, 20 декабря, в центре Санкт-Петербурге обрушились два подъезда расселенного дома. В результате никто не пострадал, так как на момент аварии в здании не осталось жильцов.
Как сообщили «Известиям» в прокуратуре, в расселенном флигеле велись ремонтные работы. В результате накануне аварии разрушилась внутренняя часть стены.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что жильцов соседнего здания и двух подъездов разместили в гостиницах. Для детей, которые ходят в школы и детские сады, к местам временного размещения будут прикреплены автобусы для развозки. Петербуржцы, проживающие в соседнем с аварийным доме, получат материальную помощь.