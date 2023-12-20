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Военный эксперт назвал бойцов ВСУ заложниками политики киевского режима

Эксперт Кнутов: бойцы ВСУ стали заложниками политики, которую проводит Киев
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Военный историк Юрий Кнутов в среду, 20 декабря, рассказал «Известиям», что украинские военные не осознают, что на сегодняшний день они уже стали заложниками политики, которую проводит киевский режим.

По словам эксперта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не понимают, что во время сражений они чувствуют себя брошенными. Кроме того, он также обратил внимание, что украинцы понимают, что лучше сдаться в плен русским военным, чем «вернуться на поле боя и погибнуть непонятно за какие цели».

«Недовольство военных как раз проявляется в том, что моральный дух все больше и больше падает, они предпочитают сдаваться в плен. Ну и самое главное — это то, что сама подготовка военных достаточно примитивная. <...> украинские солдаты на поле боя себя чувствуют крайне неуверенно и понимают, что противостоять российским военным они не силах. И у них остается только один выход — перейти на сторону российской армии», — поделился Кнутов.

Историк объяснил, что на моральный дух украинской армии влияет отсутствие толковых командиров и ясных целей. Помимо этого, специалист добавил, что обычные солдаты для киевского режима выступают расходным материалом.

Специалист акцентировал, что украинские командиры не отдают приказы об эвакуации раненых, а бойцы не выносят тела погибших. Это тоже говорит об отношении руководство киевского режима к жизни обычных военнослужащих, указал он.

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Ранее в этот день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские военные признают, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Издание отмечает, что киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление ВСУ устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал ВСУ привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. При этом президент Украины Владимир Зеленский в тот же день рассказал о предложении военных призвать в армию еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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