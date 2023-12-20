Леонида Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра»
Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 по 1982 год Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра». Об этом 20 декабря сообщил мэр украинского города Борис Филатов.
«Леонид Брежнев лишен звания «Почетного гражданина Днепра». Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», — написал он в Telegram.
Ранее в этот день Филатов также заявил, что Екатеринославский бульвар в городе был переименован в честь немецкого города Кельн, который является городом-побратимом Днепра.
До этого, 25 мая, депутаты киевского городского совета приняли решение о лишении Брежнева звания почетного гражданина Киева. Также звания почетных киевлян лишились еще пять советских деятелей, работавших на руководящих должностях Коммунистической партии СССР или связанных с органами Комитета государственной безопасности (КГБ).
На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.