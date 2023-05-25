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На Украине лишили генсека СССР Брежнева звания почетного гражданина Киева

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Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов
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Депутаты киевского городского совета на заседании приняли решение о лишении генерального секретаря СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщается на сайте киевской администрации в четверг, 25 мая.

«Киевский городской совет лишил сегодня звания «Почетный гражданин города Киева» советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. <…> За соответствующее решение проголосовали 82 депутата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо Брежнева звания почетных киевлян лишились еще пять советских деятелей, работавших на руководящих должностях Коммунистической партии СССР или связанных с органами Комитета государственной безопасности (КГБ).

«Кроме Леонида Брежнева, званий почетных граждан Киева лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Тиня Чионга», — уточняется на сайте.

Добавляется, что данное решение было принято в рамках «ликвидации наследия бывшего коммунистического режима».

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Ранее в этот же день сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области принято решение демонтировать памятник Герою СССР Зое Космодемьянской. Прошение о сносе монумента было направлено участником организации «Декоммунизация» Вадимом Поздняковым.

Также в четверг стало известно, что в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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