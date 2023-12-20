В городе Днепр бульвар Екатеринославский переименовали в честь немецкого города
На Украине в городе Днепр (бывший Днепропетровск) Екатеринославский бульвар переименовали в честь немецкого города Кельн. Об этом сообщило украинское издание «Наше Місто» в среду, 20 декабря.
«В честь немецкого города-побратима Кельна, община которого активно помогает нашему городу во время [конфликта], бульвар переименовывают в Кельнский», — указало издание.
Екатеринославским бульвар назвали в 2004 году в честь прежнего названия Днепра — Екатеринослав, которое он носил с 1776 по 1796 год и с 1802-го по 1926-й, будучи в составе Российской империи и Советского Союза.
В конце ноября сообщалось, что власти города Мукачево Закарпатской области на западе Украины приняли решение переименовать несколько десятков улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР.
Например, улица имени русского художника Исаака Левитана будет переименована в честь гетмана Войска Запорожского Петра Дорошенко, улица Русская станет улицей Киевской Руси, а улица русского композитора Петра Чайковского — улицей почетного гражданина Мукачево Александра Чулея.
Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года, согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также сносом памятников и демонтажем мемориальных досок.