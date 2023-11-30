В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц

Власти города Мукачево Закарпатской области на западе Украины приняли решение переименовать несколько десятков улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. В Мукачево и прилежащих населенных пунктах появятся топонимы, названные в честь жителей города, украинских общественных деятелей. Об этом сообщается в четверг, 30 ноября, на сайте «Мукачево.нет».

Например, улица имени русского художника Исаака Левитана будет переименована в честь гетмана Войска Запорожского Петра Дорошенко, улица Русская станет улицей Киевской Руси, а улица русского композитора Петра Чайковского — улицей почетного гражданина Мукачево Александра Чулея.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года, согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также сносом памятников и демонтажем мемориальных досок.

Однако не всегда подобные изменения одобряются местным обществом. Так, 2 октября жители Одессы отказались от переименовывания площади Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима.

Ранее, 18 мая, новые «дерусифицированные» названия получил ряд станций метро Киева. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».