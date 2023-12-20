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Bloomberg сообщил о росте экспорта нефтепродуктов из России

Bloomberg: экспорт нефти из РФ за месяц является самым высоким с сентября
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Экспорт нефтепродуктов из России в последний месяц составил 2,4 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с середины сентября. Об этом 20 декабря сообщило издание Bloomberg.

«По данным Bloomberg, собранным аналитической компанией Vortexa Ltd, поставки из России в течение четырех недель до 17 декабря составляли в среднем 2,4 миллиона баррелей в день. Это самый высокий объем с середины сентября», — говорится в публикации.

Как отмечается, более волатильные еженедельные потоки показали, что экспорт нефтепродуктов подскочил до более чем 3 млн баррелей в день. Согласно изданию, это самый высокий объем с середины сентября.

При этом морские потоки сырой нефти из России увеличились до 3,28 млн баррелей в день за четыре недели до 17 декабря. Кроме того, переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах подскочила до самого высокого уровня с апреля.

«Экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 42% по сравнению с предыдущей неделей и составил около 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с конца августа», — добавили в публикации.

Также выросли и поставки нафты – продукта, получаемого при перегонке нефти. Этот показатель вырос на 19% и составил 641 тыс. баррелей в день, что тоже является самым высоким показателем с мая. Более половины экспорта пришлось на Азию.

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Днем ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна в 2024 году продолжит использовать нефть из России. По ее словам, Братислава получила от Европейского союза (ЕС) исключение на импорт российской нефти.

До этого, 5 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия с января 2024 года намерена увеличить сокращение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с. По его словам, Россия планирует продолжить работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок.

1 декабря издание Bloomberg сообщило, что решение о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье. По данным аналитиков финансового конгломерата Morgan Stanley, переговоры по вопросу сокращения добычи заняли много времени, что говорит об ограниченном обязательстве по его реализации. Тогда же сообщалось, что обновленные прогнозы указывают на дефицит в 300 тыс. баррелей в день в I квартале 2024 года по сравнению с ранним прогнозом дефицита в аналогичное число.

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