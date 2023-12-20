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Захарова заявила о попытках США переложить на ЕС расходы на Украину

Захарова: США перекладывают на ЕС расходы на продолжение конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Соединенные Штаты пытаются переложить на Евросоюз (ЕС) многомиллиардные расходы на продолжение украинского конфликта, действуя по принципу «вор у вора дубинку украл». Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это можно охарактеризовать одной фразой: вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязанного им украинского кризиса», — указала дипломат.

По сути США пытаются заставить простых европейцев «раскошелиться» на содержание киевского режима, который погряз в коррупции и убийствах, добавила Захарова. По ее словам, на Западе проводятся «махинации под эгидой и лозунгами помощи молодой украинской демократии».

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Ранее в этот день лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер сообщил, что сенаторы в США до сих пор не смогли согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы страны, чтобы впоследствии выделить помощь Украине. Он отметил, что попытки в достижении соглашения представляют собой «сложный вопрос».

Также официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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