В Великобритании сообщили об активном возведении ВСУ заградительных сооружений
В последние недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались активным укреплением фортификационных сооружений из-за перехода к обороне после неудачного контрнаступления. Об этом 20 декабря сообщили в минобороны Великобритании.
«В последние недели Украина мобилизовала согласованные усилия по улучшению полевых укреплений, поскольку ее силы переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта», — отмечено на странице оборонного ведомства в социальной сети X (бывш. Twitter).
До этого, 7 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак предоставили доклад о строительстве Украиной фортификационных сооружений главе Пентагона Ллойду Остину. Также стороны обсудили «стратегические цели и план операций Украины на 2024 год», уточнили в украинском минобороны.
Ранее, 5 декабря, кабинет министров Украины выделил 31,7 млн гривен ($867,7 тыс.) для сооружения заградительных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
До этого, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. Отмечалось, что фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией.
14 декабря командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что ВСУ начали возведение в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией защитных сооружений, известных как «зубы дракона».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.