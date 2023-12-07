Украина отчиталась перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений

Главе Пентагона Ллойду Остину предоставили доклад о строительстве Украиной фортификационных сооружений. Как сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства 7 декабря, о ходе работы доложили министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Министры обороны Украины и США обсудили также активизацию строительства фортификационных сооружений. Рустем Умеров проинформировал Ллойда Остина о последних новостях в этом направлении», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что встреча состоялась в самом Пентагоне. Помимо Ермака и Умерова в ней также принимал участие заместитель начальника украинского генштаба Александр Кириленко. Также стороны обсудили «стратегические цели и план операций Украины на 2024 год», добавили в украинском минобороны.

Ранее, 5 декабря, кабинет министров Украины выделил 31,7 млн гривен ($867,7 тыс.) для сооружения заградительных сооружений в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

До этого, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. Отмечалось, что фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, переход Украины к обороне указывает на слабость армии. До этого, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и из-за опасений возможного нового наступления России.

6 декабря Умеров в интервью телеканалу Fox News сообщил, что у Украины есть план боевых действий на 2024 год. Однако он не уточнил, какими именно они будут. Министр расплывчато отметил, что действия ВСУ будут предусматривать оборонительные, контрнаступательные и наступательные операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.