Юрлицом не вышли: иностранным аналитикам закроют доступ к исследованиям в РФ

Иностранным аналитическим компаниям запретят исследования российских товарных рынков. Правительство поддержало депутатский законопроект, который разрешает это исключительно отечественным консалтерам (с долей в 80%), узнали «Известия». Проект поправок в закон о торговле был внесен в Госдуму еще в конце июля. Их одобрили Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и ФАС. Иностранные аналитики — это один из инструментов влияния на проводимую в РФ политику, причем в современных условиях недружественный и деструктивный , считают эксперты. Не исключено, что под видом маркетинговых исследований собирается информация о личных данных россиян, а зачастую и сведения, представляющие интерес для спецслужб , полагают в Госдуме.

Только свое

Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год, сообщили «Известиям» в кабмине. Например, такие аналитики изучают, как в стране меняются цены на продукцию, стоимость и состав корзины, динамику трат и так далее. Но под видом маркетинговой информации могут агрегироваться личные данные россиян, а зачастую и сведения, представляющие интерес для спецслужб , с помощью которых можно легко управлять людьми, ранее писали «Известия».

Такие данные собирают по всем торговым сетям и группам товаров . Ввести для них новые правила предложила группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из «Единой России»: речь идет о поправках в закон о торговле, которые еще в конце июля внесли в Госдуму. Законопроект планируется рассмотреть до конца года, следует из базы данных ГД.

Депутаты уверены: заниматься такими исследованиями могут только российские компании — 80% уставного капитала юридического лица должны принадлежать отечественным структурам . Сама компания должна базироваться в РФ и иметь местную юрисдикцию, а также использовать отечественные технические средства. Более того, аналитики не должны исполнять решения недружественных государств . Помимо этих условий парламентарии предлагают учитывать всех исследователей в созданном по такому случаю реестре ФАС.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дополнительный контроль будет на стороне правительственной комиссии: чиновники проверят, привела ли компания свою структуру в соответствие с законом . А если исследователи не подчинятся таким правилам, то их могут по суду принудить к продаже доли . Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и ФАС поддержали инициативу парламентариев, рассказал «Известиям» источник в кабмине.

Между тем правительство сочло, что ко второму чтению законопроекта его авторы должны внести в документ поправки, речь идет о нескольких замечаниях к нему. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомилось издание. Прежде всего кабмин отметил, что деятельность аналитиков в принципе не относится к торговой, поэтому не является предметом регулирования закона о торговле. Плюс к этому правкомиссия не может контролировать консалтеров : у нее нет таких полномочий по действующим законам. Также кабмин не нашел обоснования, почему депутаты предложили регулировать компании с выручкой именно от 30 млн рублей в год.

Получить комментарий у главного автора проекта Владимира Гутенева изданию на момент публикации не удалось.

Соавтор законопроекта, депутат Антон Горелкин ранее говорил «Известиям», что после начала СВО из России демонстративно ушли многие иностранные компании, но зато продолжают работать иностранные аналитики, например Ipsos, GfK и Nielsen. Они собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, изучают российские настроения, финансовые возможности, данные о здоровье, но, как используется собранная информация, неизвестно .

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Не исключено, что она превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств. С большой долей вероятности эта аналитика используется для манипуляций и коррекции незаконных санкций , — отмечал он.

Еще один соавтор документа Дмитрий Гусев отметил «Известиям», что парламентарии учтут замечания правительства. Главное, что кабмин поддержал проект, уточнил он.

«Известия» направили запросы в иностранные исследовательские компании Nielsen, GfK, Ipsos и другие, а также в ведомства, которые поддержали проект.

Концептуально идея поддерживается, потому что речь идет о компаниях, обладающих объемными базами данных с информацией о работе участников рынка в России , сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Логично, что деятельность таких компаний должна осуществляться в определенных рамках, учитывающих национальные интересы нашего государства , — подчеркнул он.

Инструмент влияния

Иностранные консалтеры занимаются исследованиями рынков, компаний, их финансовой отчетности и прочего , отметил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Есть много российских компаний, которые проводят аналогичные исследования, например юридические фирмы, добавил он.

— Шансов остаться на российском рынке у западных консультантов немного. Сейчас в РФ действуют бывшие подразделения глобальных аудиторских компаний, которые уже полностью стали российскими . Это произошло после введения санкций и частичного ухода из РФ западного бизнеса, — добавил он.

Иностранные консалтинговые и исследовательские компании — неотъемлемая часть инструментов влияния на проводимую в РФ политику , считает глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. Причем в современных условиях это преимущественно недружественное и деструктивное влияние, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Здесь важен не только сам факт сбора данных, значительная часть которых может находиться в открытом доступе, но и их последующая интерпретация и продвижение в интересах западного заказчика , — почеркнул эксперт. — Именно поэтому мы позитивно оцениваем предложение ограничивать их деятельность. Освободившуюся нишу смогут занять отечественные исследовательские компании и вузы .

Главное, чтобы на практике при реализации инициативы не пострадали отечественные потребители исследовательских данных, например производители , сказал «Известиям» заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Пищевики регулярно используют информацию маркетинговых исследований в своей работе , добавил он. Аналитика может касаться динамики спроса, ассортимента и покупательских предпочтений.